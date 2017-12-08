Pew Research Center: Рейтинг популярности Трампа обновил антирекорд

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа составил 32%, опустившись до минимального значения со дня его инаугурации 20 января. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные итоги опроса общественного мнения, проведенного вашингтонским Pew Research Center.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте исследовательского центра, с политикой нынешнего американского лидера согласны лишь 32% граждан США, 63% не одобряют его действий.

В октябре деятельность республиканца, по данным социологической службы Gallup, одобряли 33% американцев, что тогда стало антирекордом. При этом рейтинг предшественника Трампа демократа Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.

Pew Research Center проводил свой опрос с 29 ноября по 4 декабря среди 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.