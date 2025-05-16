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Петтери Орпо: ЕС и США должны координировать усилия для давления на Россию

Петтери Орпо: ЕС и США должны координировать усилия для давления на Россию Петтери Орпо: ЕС и США должны координировать усилия для давления на Россию
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:58
Петтери Орпо: ЕС и США должны координировать усилия для давления на Россию

Европа должна наладить координацию с властями США в вопросе давления на Россию для скорейшего прекращения войны в Украине.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом журналистам заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо перед началом саммита Европейского политического сообщества.

Орпо назвал важными запланированные на сегодня переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

"Сегодня, находясь здесь [в Тиране], мы должны направить сильный и единый месседж – Европа поддерживает Украину. Думаю, что Европа действовала решительно. Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры и прочный мир. Европа должна быть готова к решительным действиям, новым санкциям и еще большей поддержке Украины. Это мое главное послание сегодня. Но санкций не достаточно, мы должны работать вместе с США. Наряду с санкциями нам нужны прочное сотрудничество и координация", - отметил он.

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Версия на английском языке PM: EU, US should coordinate efforts to pressure Russia
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Aİ və ABŞ Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün səylərini koordinasiya etməlidir

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