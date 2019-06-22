Petrobras выплатила американскому подрядчику штраф в размере около $700 млн

Государственная нефтегазовая компания Бразилии Petrobras в пятницу по решению суда выплатила около $700 млн американской Vantage Drilling за досрочное расторжение в 2015 году коммерческого контракта.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу компанией сообщении, передает агентство Reuters, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, это позволит снять обеспечительный арест с части активов Petrobras и двух ее голландских дочерних предприятий, а также избежать дальнейшего накопления пени в связи с задержкой выплаты по решению суда от июля 2018 года. Тем не менее, компания не отказывается от намерения в дальнейшем оспорить правомерность назначенного в июле 2018 года штрафа.

Petrobras являлся основным клиентом Vantage Drilling International, у которого с 2009 года арендовал буровые суда. Судебное разбирательство было инициировано американской фирмой после того, как в 2015 году бразильская компания объявила о расторжении коммерческого соглашения, обвинив подрядчика в невыполнении обязательств.