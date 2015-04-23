Petrobras отчиталась о потере 7 млрд. долларов за прошлый год

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Бразильский государственный нефтяной гигант Petrobras, оказавшийся в центре коррупционного скандала, сообщил об убытках в 7 млрд. долларов за 2014 год; при этом 2 млрд. долларов были списаны на затраты, связанные с обвинениями в коррупции, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Казначей правящей Партии трудящихся Жоау Ваккари был арестован по обвинению в отмывании денег.

Президент страны Дилма Руссефф возглавляла совет директоров Petrobras с 2003-го по 2010 год. И она, и ее партия отрицают причастность к коррупции.

Как утверждает бразильская прокуратура, коррупционная схема с откатами за контракты действовала много лет и обошлась компании в миллионы долларов.

Президент Руссефф не вошла в список из примерно 40 политиков и членов руководства Petrobras, в отношении которых проводится следствие.