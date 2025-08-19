О нас

Петр Порошенко: События в Белом доме - ключевой этап борьбы за существование Украины

19 августа 2025 г. 14:42
Петр Порошенко: События в Белом доме - ключевой этап борьбы за существование Украины

События в Белом доме - это не просто встреча лидеров или саммит с участием только Европы, США и Украины, но и ключевой этап борьбы за свободу, демократию и существование Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил экс-президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность", депутат Петр Порошенко на заседании Верховной Рады 19 августа.

По его словам, 18 августа победило единство Европы, НАТО и Украины:

"Мир должен ясно понимать: территориальные уступки - это табу. Это уничтожение международного права. Я горжусь тем, что именно с этой трибуны Верховная Рада поддержала мое предложение о закреплении в конституции курса Украины на ЕС и НАТО. У Путина никогда не будет права вето на судьбоносные изменения для Украины. Это стратегический курс нашего государства. Но мы должны помнить: Путину нужен не только Донбасс, а вся Украина. Поэтому он требует сокращения нашей армии, предоставления официального статуса русскому языку, "защиты" русской церкви".

Порошенко отметил, что главная задача украинского государства - защищать армию, язык и веру.

"Потому что они являются основой украинской государственности. Если Путин откажется остановиться, ответом должен быть "план Б": больше оружия, больше финансовой помощи, больше санкций, открытые двери в НАТО и ЕС", - сказал он.

Он считает необходимым пригласить президента Украины в Верховную Раду.

"Мы должны знать, что произошло на переговорах в Вашингтоне и как мы будем действовать вместе дальше?!", - добавил депутат.

