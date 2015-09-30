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    Петр Порошенко заболел в США, куда приехал на сессию ГА ООН

    За четыре дня я серьезно простыл, у меня сейчас температура 38,5 градусов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Петр Порошенко простыл в Нью-Йорке, где президент Украины принимает участие на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    "За четыре дня я серьезно простыл, у меня сейчас температура 38,5 градусов. Но я думаю, что должен быть с вами сейчас. Встреча с будущими мировыми лидерами для меня очень важна", — сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

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