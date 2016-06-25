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    Петр Порошенко попал под обстрел сепаратистов во время инспекции опорных пунктов сил АТО в Донецке

    Несмотря на обстрел, глава государства нашел возможность пообщаться с украинскими солдатами

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел сепаратистов, когда инспектировал опорные пункты сил АТО на Донецком направлении.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

    По его словам, в Зайцево, Майорске, Авдеевке, Опытном и Водяном произошли вражеские минометные обстрелы, а в Песках противник открывал огонь из ствольной артиллерии.

    "Вчера на этих позициях находился и президент Украины, несмотря на огонь врага он проинспектировал несколько наших опорных пунктов и нашел возможность пообщаться с украинскими солдатами", - сообщил он. 

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