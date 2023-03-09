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Петр Павел вступил в должность президента Чехии

Петр Павел вступил в должность президента Чехии Петр Павел вступил в четверг в должность чешского президента. Торжественную церемонию инаугурации, начавшуюся в 14:00 и проходящую в историческом Владиславском зале Пражского града, транслируют сетевые телеканалы страны.
Другие страны
9 марта 2023 г. 17:46
Петр Павел вступил в должность президента Чехии

Петр Павел вступил в четверг в должность чешского президента. Торжественную церемонию инаугурации, начавшуюся в 14:00 и проходящую в историческом Владиславском зале Пражского града, транслируют сетевые телеканалы страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Павел принес присягу президента на томе национальной конституции перед собравшимися во Владиславском зале депутатами обеих палат парламента Чехии. "Обещаю [хранить] верность Чешской Республике, обещаю, что буду соблюдать ее конституцию и законы", - произнес новый чешский лидер.

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