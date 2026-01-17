Петр Павел: Украина готова пойти на "болезненные уступки"

Президент Чехии Петр Павел заявил, что план урегулирования российско-украинского конфликта содержит "болезненные уступки" со стороны Украины.

Как передает Report, об этом сказал Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, власти Украины готовы пойти на них при условии, что это приведет к реальному миру.

"Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложить решение, которое было бы приемлемым. Там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", - подчеркнул чешский президент.

На переговорах президенты Чехии и Украины обсуждали условия завершения боевых действий. Петр Павел считает, что власти России будут отвергать любые предложения, пока страна не окажется под давлением. "Давление может быть сегодня как прежде всего экономическое, так и политическое",- добавил он.