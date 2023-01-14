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Петр Павел и Андрей Бабиш вышли во 2-й тур выборов президента Чехии

Петр Павел и Андрей Бабиш вышли во 2-й тур выборов президента Чехии Генерал армии в запасе 61-летний Петр Павел и экс-премьер Чехии, лидер политического движения АНО (Акция недовольных граждан) 68-летний Андрей Бабиш вышли по итогам состоявшегося в пятницу и субботу первого тура выборов президента республики во второй тур
Другие страны
14 января 2023 г. 22:28
Петр Павел и Андрей Бабиш вышли во 2-й тур выборов президента Чехии

Генерал армии в запасе 61-летний Петр Павел и экс-премьер Чехии, лидер политического движения АНО (Акция недовольных граждан) 68-летний Андрей Бабиш вышли по итогам состоявшегося в пятницу и субботу первого тура выборов президента республики во второй тур, который состоится 27 и 28 января.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой портал idnes.

Согласно данным Чешского статистического управления, Павел после подсчета голосов на 99,99% избирательных участков получил 35,39% голосов, Бабиш заручился поддержкой 35% избирателей.

Для победы уже в первом туре кандидату было необходимо получить не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Явка в первом туре составила 68,24%.

Бабиш признал победу Павела в первом туре и поздравил его. "Поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов", - сказал он, выразив уверенность в том, что за генерала во втором туре будут голосовать сторонники других кандидатов в президенты, выбывших из гонки по итогам первого тура.

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