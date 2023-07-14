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Глава "Энергоатома": Взрыв на Запорожской АЭС может привести к большим радиационным последствиям

Глава "Энергоатома": Взрыв на Запорожской АЭС может привести к большим радиационным последствиям Потенциальный взрыв на Запорожской атомной электростанции приведет к большим радиационным последствиям.
Другие страны
14 июля 2023 г. 11:00
Глава Энергоатома: Взрыв на Запорожской АЭС может привести к большим радиационным последствиям

Потенциальный взрыв на Запорожской атомной электростанции приведет к большим радиационным последствиям.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил президент украинского "Энергоатома" Петр Котин.

"Разведка дает нам информацию, что станция заминирована и мы знаем также, что она минировалась все время пока, там были русские оккупанты и они минировали и периметр станции, и подъезды к станции и все остальное. И сейчас есть информация о том, что их грузовые автомобили и другая военная техника, в том числе там есть взрывчатка и военный склад, это очень большая опасность. Если что то произойдет со всем этим материалом, то будут большие радиационные последствия, это могут быть временные последствия, но одновременно с тем могут быть и большие последствия", - сказал он.

По его словам, население сейчас очень взволнованно по этому поводу из-за недавнего взрыва на Каховской ГЭС.

"Это показало, что Россия ни перед чем не останавливается, и они могут устроить техногенную катастрофу также на Запорожской АЭС", - добавил Котин.

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