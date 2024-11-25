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Петицию за проведение новых парламентских выборов в Британии подписали 2 млн человек

Петицию за проведение новых парламентских выборов в Британии подписали 2 млн человек Петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правительства лейбористов набрала более двух миллионов подписей.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 17:30
Петицию за проведение новых парламентских выборов в Британии подписали 2 млн человек

Петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правительства лейбористов набрала более двух миллионов подписей.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, это следует из данных официального сайта парламента.

Отмечается, что число сторонников петиции увеличивается более чем на 100 тыс. человек в час с тех пор, как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в воскресенье выразил поддержку кампании, написав в соцсети "X" о том, что британцы "сыты по горло тираническим полицейским государством".

Петицию, которую разместил владелец паба Майкл Вествуд, уже подписали более 2 млн британцев. В ней он пожаловался, что лейбористы во главе с премьером Киром Стармером нарушили обещания, данные перед предыдущими выборами.

Последние парламентские выборы в стране состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов.

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