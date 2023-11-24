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Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 04:22
Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, под инициативой подписалось более 9 тыс. граждан Эстонии. Парламент страны обязан рассмотреть обращение, под которым есть как минимум тысяча голосов.

Сбор подписей продлится до 15 декабря.

В октябре представители эстонской оппозиции в очередной раз призвали Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

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