Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте.

Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, под инициативой подписалось более 9 тыс. граждан Эстонии. Парламент страны обязан рассмотреть обращение, под которым есть как минимум тысяча голосов.

Сбор подписей продлится до 15 декабря.

В октябре представители эстонской оппозиции в очередной раз призвали Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.