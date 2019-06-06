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Петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента страны в разделе "Электронные петиции", достигла необходимых для рассмотрения 25 тысяч голосов. 

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", петиция была опублиована на сайте главы государства 2 июня, ее автор - Роман Василенко.

Отправить Авакова в отставку может Верховная рада, за это должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Требование об отставке Авакова возникло после истории с убийством пятилетнего ребенка, которого застрелили нетрезвые полицейские, вне службы решившиеся поупражняться в меткости.

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