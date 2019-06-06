Петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента страны в разделе "Электронные петиции", достигла необходимых для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", петиция была опублиована на сайте главы государства 2 июня, ее автор - Роман Василенко.

Отправить Авакова в отставку может Верховная рада, за это должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Требование об отставке Авакова возникло после истории с убийством пятилетнего ребенка, которого застрелили нетрезвые полицейские, вне службы решившиеся поупражняться в меткости.