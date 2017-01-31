Петиция в поддержку госвизита Трампа в Великобританию набрала 114 тысяч подписей

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Новая петиция с призывом в поддержку предстоящего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, появившаяся на сайте британского парламента, уверенно преодолела отметку в 100 тысяч подписей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, этот документ уже поддержали более 114 тысяч человек.

"Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство - это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот", - сказано в данной петиции.

При этом британский парламент рассмотрит 20 февраля петицию с требованием отмены государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

В тексте петиции, набравшей на данный момент 1,68 млн подписей, указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом".