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Петер Стано: Евросоюз приветствует шаги на пути нормализации отношений между Сербией и Косово

Петер Стано: Евросоюз приветствует шаги на пути нормализации отношений между Сербией и Косово Европейский cоюз приветствует решение Сербии признать номерные знаки Косово, что является позитивным шагом в реализации Соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу, касающихся свободы передвижения.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 17:17
Петер Стано: Евросоюз приветствует шаги на пути нормализации отношений между Сербией и Косово

Европейский cоюз приветствует решение Сербии признать номерные знаки Косово, что является позитивным шагом в реализации Соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу, касающихся свободы передвижения.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Данный шаг демонстрирует, что прогресс в процессе нормализации отношений между Сербией и Косово возможен. Это также шаг в правильном направлении к улучшению региональной и интеграционной ситуации на Западных Балканах, что в конечном итоге выгодно гражданам региона", - говорится в публикации.

Стано подчеркнул, что теперь ЕС ожидает, что Косово ответит аналогичным образом.

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Версия на английском языке Peter Stano: EU welcomes Serbia’s decision to recognize Kosovo license plates
Версия на азербайджанском языке Aİ: "Kosovo və Serbiya arasında münasibətlərin normallaşma prosesində irəliləyiş mümkündür"

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