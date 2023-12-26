Петер Стано: Евросоюз приветствует шаги на пути нормализации отношений между Сербией и Косово

Европейский cоюз приветствует решение Сербии признать номерные знаки Косово, что является позитивным шагом в реализации Соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу, касающихся свободы передвижения.

Европейский cоюз приветствует решение Сербии признать номерные знаки Косово, что является позитивным шагом в реализации Соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу, касающихся свободы передвижения.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Данный шаг демонстрирует, что прогресс в процессе нормализации отношений между Сербией и Косово возможен. Это также шаг в правильном направлении к улучшению региональной и интеграционной ситуации на Западных Балканах, что в конечном итоге выгодно гражданам региона", - говорится в публикации.

Стано подчеркнул, что теперь ЕС ожидает, что Косово ответит аналогичным образом.