Петер Михалко: Программы ЕС создали широкий выбор для профразвития молодежи Азербайджана

Представительство Европейского Союза 13 июня организовало последний из серии семинаров в рамках кампании "Получи правильные навыки".

Представительство Европейского Союза 13 июня организовало последний из серии семинаров в рамках кампании "Получи правильные навыки".

Как передает Report, ожидается, семинар на тему "Работа будущего и будущие навыки" с участием молодежи и представителей стран-членов ЕС обратит внимание на навыки, которые будут востребованы на рынке труда в будущем.

"Финансируемые Евросоюзом различные инициативы и программы создали широкий выбор для индивидуального и профессионального развития азербайджанской молодежи. ЕС как в рамках студенческой стипендиальной программы "Erasmus", так и в рамках программ профессионального образования оказывает содействие тому, чтобы азербайджанская молодежь смогла реализовать свой потенциал в полной мере. Данная кампания свидетельствует о наличии широких возможностей для развития навыков, которые помогут получить хорошую работу и высокий заработок",- сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он также заявил, что между Азербайджаном и ЕС налажено тесное сотрудничество в сфере образования, отметив, что средства, вложенные в знания и навыки это инвестиции в будущее.

Отметим, что Европейский Союз объявил 2023-2024 годы Европейским годом навыков, цель которого - придать новый импульс обучению на протяжении всей жизни, дать людям и компаниям возможность внести свой вклад в экологический и цифровой переход, поддержать инновации и конкурентоспособность.

В рамках этой кампании была проведена серия семинаров и тренингов нацеленные на поддержку молодого поколения в планировании своей карьеры и образования, а также в создании стартапов и открытии бизнеса.