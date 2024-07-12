Песков: Членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС.

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что "точных сроков" для возможного вступления Турции в организацию "пока нет".

"Есть определенные темы для обсуждения, но, безусловно, вы видите, что [касается] расширения ШОС, много стран проявляют интерес к ШОС. И эта тема постоянно на повестке дня", - пояснил Песков.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС.