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Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки"

Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки" Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого.
Другие страны
3 января 2022 г. 18:00
Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран ядерной пятерки

Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.

Сегодня лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) все еще необходим", - сказал Песков.

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