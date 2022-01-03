Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки"

Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого.

Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.

Сегодня лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) все еще необходим", - сказал Песков.