Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций

Встреча Путина и Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций

Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского возможна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. При этом, при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - отметил он.