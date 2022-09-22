Кремль: Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах не противоречит закону.

Практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах не противоречит закону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она не противоречит закону", - заметил представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика. - Нет никакого нарушения прав".

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам России накануне объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать запасников начали 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.