Кремль: Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах не противоречит закону.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она не противоречит закону", - заметил представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика. - Нет никакого нарушения прав".
Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам России накануне объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать запасников начали 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.