О нас

Кремль: Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Кремль: Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону Практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах не противоречит закону.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 14:56
Кремль: Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах не противоречит закону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она не противоречит закону", - заметил представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика. - Нет никакого нарушения прав".

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам России накануне объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать запасников начали 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kremlin: Handing call-up papers to detainees at rallies does not contradict Russian law

Экслюзивные новости

АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi