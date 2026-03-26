Песков: В переговорах по Украине нет прогресса в территориальном вопросе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остается основной темой обсуждения в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, по нему прогресса нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Песков заявил журналистам.

"Такие вопросы, как территориальный, - главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор", - подчеркнул он.

Песков добавил, что Россия не потеряла интереса к трехсторонним переговорам (Россия-США-Украина) по урегулированию конфликта.

По его словам, Москва находится в контакте с Вашингтоном, рассчитывая на проведение следующего раунда, как только позволят обстоятельства.