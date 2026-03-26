Песков: В переговорах по Украине нет прогресса в территориальном вопросе
- 26 марта, 2026
- 15:29
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остается основной темой обсуждения в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, по нему прогресса нет.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Песков заявил журналистам.
"Такие вопросы, как территориальный, - главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор", - подчеркнул он.
Песков добавил, что Россия не потеряла интереса к трехсторонним переговорам (Россия-США-Украина) по урегулированию конфликта.
По его словам, Москва находится в контакте с Вашингтоном, рассчитывая на проведение следующего раунда, как только позволят обстоятельства.
15:51
Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через ОрмузДругие страны
15:43
Зеленский: Украина и страны Ближнего Востока подготовили соглашения по защите воздухаДругие страны
15:39
В Грузии за две недели выросли цены на топливоЭнергетика
15:36
В Азербайджане за сутки выявлено 14 фактов, связанных с наркотикамиПроисшествия
15:29
15:25
Brent подорожала до $106 за баррель на заявлениях Трампа об ИранеЭнергетика
15:22
В Чанаккале перевернулся микроавтобус со школьникамиВ регионе
15:20
Али Джафариан: В Иране с 28 февраля погибли свыше 1,9 тыс. человекВ регионе
15:08