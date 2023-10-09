Песков: В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг Израиля

В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта.

В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что Москва выступает за скорейший "вывод ситуации в мирное русло".

Песков также отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина нет контактов с руководством Израиля или Палестины: "Контакты идут по линии дипломатического ведомства. При необходимости, разумеется, такие контакты могут быть организованы весьма оперативно".