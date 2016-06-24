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    Кремль надеется на улучшение отношений с Великобританией "в новых реалиях"

    ​Дмитрий Песков прокомментировал результаты референдума в Великобритании

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Кремле надеются на улучшение отношений с Великобританией "в новых реалиях". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Мы надеемся, что в новых реалиях понимание необходимости выстраивания добрых отношений с нашей страной возобладает", - заявил журналистам Песков.

    В Кремле не увязывают выход Британии из ЕС с возможным ослаблением санкций против России. "Этот процесс вне зависимости от Великобритании идет в достаточно дискуссионном ключе", - заявил Песков.

    Он добавил, что если "выход Британии из ЕС и состоится, то это процесс не одного дня".

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