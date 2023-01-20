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Песков: Страны НАТО пожалеют о вовлечении в войну в Украине

Песков: Страны НАТО пожалеют о вовлечении в войну в Украине Вовлеченность НАТО в войну в Украине идет по восходящей спирали, однако страны НАТО еще пожалеют об этом.
Другие страны
20 января 2023 г. 15:49
Песков: Страны НАТО пожалеют о вовлечении в войну в Украине

Вовлеченность НАТО в войну в Украине идет по восходящей спирали, однако страны НАТО еще пожалеют об этом.

Как передает Report со ссылкой на URA.RU, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим вовлеченность стран НАТО в этот конфликт, видим доминирование политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы видим приверженность к драматическому заблуждению о возможностях для Украины иметь успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть об этом. Это приводит к тому, что конфликт деградирует, и провоцирует на дополнительную напряженность по восходящей спирали», — заявил Песков во время конференц-кола, передает корреспондент URA.RU.

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Версия на английском языке Peskov: NATO countries to regret involvement in war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kreml: “NATO ilə birbaşa toqquşma ehtimalı artır”

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