Песков: Страны НАТО пожалеют о вовлечении в войну в Украине

Вовлеченность НАТО в войну в Украине идет по восходящей спирали, однако страны НАТО еще пожалеют об этом.

Вовлеченность НАТО в войну в Украине идет по восходящей спирали, однако страны НАТО еще пожалеют об этом.

Как передает Report со ссылкой на URA.RU, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим вовлеченность стран НАТО в этот конфликт, видим доминирование политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы видим приверженность к драматическому заблуждению о возможностях для Украины иметь успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть об этом. Это приводит к тому, что конфликт деградирует, и провоцирует на дополнительную напряженность по восходящей спирали», — заявил Песков во время конференц-кола, передает корреспондент URA.RU.