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Песков сообщил о позитивных сигналах в заявлениях Трампа

Песков сообщил о позитивных сигналах в заявлениях Трампа В ходе своей предвыборной президентской кампании Дональд Трамп говорил о желании вывести украинский конфликт к миру, и это его выгодно отличает от курса действующей администрации США.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 18:42
Песков сообщил о позитивных сигналах в заявлениях Трампа

В ходе своей предвыборной президентской кампании Дональд Трамп говорил о желании вывести украинский конфликт к миру, и это его выгодно отличает от курса действующей администрации США.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Сигналы - позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, а не о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше - трудно сказать", - сказал он.

Касаясь мнения о предпочтительности победы демократов на выборах в США, Песков сказал: "Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость, в плане Харрис и Байдена - все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Трамп в этом плане менее предсказуем, и также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании. "Поэтому давайте ждать, вместе посмотрим, тем временем занимаясь своими делами".

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