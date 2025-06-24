Песков: Сейчас сложно понять, насколько сильно удары США отбросили назад ядерную программу Ирана

Пока нет четкого понимания, насколько серьезный вред нанесли удары США ядерной программе Ирана.

Пока нет четкого понимания, насколько серьезный вред нанесли удары США ядерной программе Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, какая-то информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен", - сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем, если его действительно удалось достичь: "Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Поэтому это можно и нужно приветствовать".

Песков добавил, что в РФ надеются, что "это будет устойчивое прекращение огня".