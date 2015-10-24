Песков считает примитивным подход говорить только об угрозе от ИГ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает примитивным сводить проблему терроризма в Сирии только к экстремистской группировке «Исламское государство», сообщает РИА «Новости».

По его словам, есть и много других опасных террористических группировок, помимо ИГ. Об этом он сказал в эфире Hard Talk на телеканале «Би-би-си».

«Это очень примитивный подход — говорить только об «Исламском государстве». Есть десятки и десятки других очень опасных группировок. Нелогично говорить, что, если вы не бомбите ИГ, вы неправильно поступаете», — сказал пресс-секретарь.

От добавил, что «есть смесь террористических и экстремистских группировок там, и они все противостоят легитимной сирийской армии». Песков подчеркнул, что для того, «чтобы противостоять им (террористическим группировкам. — «Газета.Ru»), вы должны поддерживать сирийскую армию».

Он отметил, что диалог с президентом Сирии Башаром Асадом является непременным условием любого политического урегулирования в САР. «Мы не можем говорить о политическом урегулировании, когда есть опасность потери Дамаска», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что в ходе авиаударов российских самолетов в Сирии погибли мирные жители.