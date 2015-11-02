Песков считает пока невозможным говорить официально о версиях крушения А321

Баку. 02ноября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальным уровне говорить о версиях крушения рейса «Когалымавия» в Египте пока невозможно, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Естественно, что министра сопровождали эксперты в ходе этой поездки на место крушения, и на основе увиденного — собственно, это такие первые какие-то визуальные данные», — сказал он.

По его словам, эксперты поделились своими точками зрения о возможных сценариях развития этой катастрофы в воздухе. Пресс-секретарь подчеркнул, что некоторые из этих сценариев уже были озвучены в СМИ, другие — нет.

«Сейчас, когда еще только разворачивается следствие, выдвигать что-то на официальном уровне не представляется возможным», — добавил Песков.

Ранее директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что у них нет прямых свидетельств того, что российский самолет в Египте потерпел катастрофу в результате теракта.

Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове Египта, находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.