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Песков: РФ не ждет улучшения отношений с Британией после смены там премьера

Песков: РФ не ждет улучшения отношений с Британией после смены там премьера Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 13:25
Песков: РФ не ждет улучшения отношений с Британией после смены там премьера

Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя, - сказал он. - Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное".

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, направит ли президент России Владимир Путин поздравительную телеграмму новому британскому премьеру. "Давайте дождемся, посмотрим, кто станет премьер-министром", - добавил Песков.

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