Песков: РФ даст ответ в случае действий Польши против российской собственности

Россия примет ответные меры против Польши в случае действий Варшавы в отношении дипсобственности РФ.

Россия примет ответные меры против Польши в случае действий Варшавы в отношении дипсобственности РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал он.

Ранее в посольстве РФ в Польше сообщили, что польские власти имеют претензии по поводу нескольких объектов, принадлежащих РФ.