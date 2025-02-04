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Песков: РФ даст ответ в случае действий Польши против российской собственности

Песков: РФ даст ответ в случае действий Польши против российской собственности Россия примет ответные меры против Польши в случае действий Варшавы в отношении дипсобственности РФ.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 13:26
Песков: РФ даст ответ в случае действий Польши против российской собственности

Россия примет ответные меры против Польши в случае действий Варшавы в отношении дипсобственности РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал он.

Ранее в посольстве РФ в Польше сообщили, что польские власти имеют претензии по поводу нескольких объектов, принадлежащих РФ.

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