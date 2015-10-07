Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отметит день рождения, скорее всего, сначала с коллегами по Ночной хоккейной лиге, а потом - в кругу родных и друзей.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они так скромно, наверное, с хоккеистами отметят после матча. Что будет вечером, тут я не знаю. Это, что называется, уже личное пространство. Там, конечно, наверное, родные, близкие и друзья", - отметил Песков.

Во вторник, 6 октября, пресс-секретарь сообщил, что президент в свой день рождения выйдет на лед в Сочи. "Путин будет играть в хоккей, уже традиционно с его старыми знакомыми - знаменитыми хоккеистами-ветеранами, а также с участниками Ночной хоккейной лиги, которая завтра начинает сезон", - сообщил Песков.

7 октября президенту России исполнилось 63 года. В 2014 году в свой день рождения Путин взял выходной и провел его в сибирской тайге.