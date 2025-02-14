Песков: Рассчитываем на разъяснение слов Вэнса о возможной отправки войск США в Украину

В Кремле рассчитывают на разъяснения в связи с заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск в Украину.

В Кремле рассчитывают на разъяснения в связи с заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск в Украину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал высказывания Вэнса, который в интервью заявил, что США могут отправить американские войска в Украину в случае, если Россия откажется урегулировать конфликт.