О нас

Песков: Путин в рамках подготовки к саммиту с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ

Песков: Путин в рамках подготовки к саммиту с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к саммиту с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России.
Другие страны
14 августа 2025 г. 14:43
Песков: Путин в рамках подготовки к саммиту с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ

Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к саммиту с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - подчеркнул Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib
Версия на английском языке Peskov: Putin holds high-level meeting ahead of Alaska summit with Trump

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi