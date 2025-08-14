Песков: Путин в рамках подготовки к саммиту с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ

Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к саммиту с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - подчеркнул Песков.