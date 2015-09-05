Песков: Путин оценил события в Таджикистане как попытку дестабилизации

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и назвал произошедшие в этой республике события как попытку дестабилизации, сообщил "Первый канал" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Российский лидер квалифицировал события в республике как попытку дестабилизации внутренней ситуации в стране и высказал слова поддержки руководству Таджикистана. Путин и Рахмон условились провести отдельную встречу в ходе предстоящего 15 сентября в Душанбе саммита ОДКБ", — сообщил в субботу "Первый канал" российского телевидения.

Ранее МВД Таджикистана сообщило о нескольких вооруженных нападениях в Душанбе и городе Вахдате. Среди сотрудников МВД и минобороны Таджикистана есть погибшие и раненые. По данным властей, нападениями руководил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода, который был уволен президентом в пятницу с формулировкой "за совершение преступления".