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Песков: Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Песков: Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет.
Другие страны
18 октября 2023 г. 10:02
Песков: Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Началась беседа в узком составе. После нее - с глазу на глаз", - сказал представитель Кремля.

Встреча проходит в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь". Путин и Си Цзиньпин провели переговоры с участием делегаций, которые продолжались порядка 1,5 часа. Ранее сообщалось, что в узком составе лидеры побеседуют в формате рабочего завтрака.

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