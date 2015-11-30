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    Песков: Путин и Обама высказались за политическое урегулирование в Сирии

    Встреча президентов России и США заняла порядка получаса, и была достаточно насыщенной

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на встрече в Париже высказались за продвижение к началу политического урегулирования в Сирии. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, "в нюансах обсуждалась и Сирия, Путин и Обама высказывались в пользу продвижения к началу политического урегулирования".

    Песков уточнил, что встреча  заняла порядка получаса, и, по его оценке, "была достаточно насыщенной".

    Также, по словам Пескова, в ходе встречи стороны обсудили реализацию минских договоренностей по Украине, инцидент с Су-24 на турецко-сирийской границе. 

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