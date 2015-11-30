Песков: Путин и Обама высказались за политическое урегулирование в Сирии

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на встрече в Париже высказались за продвижение к началу политического урегулирования в Сирии.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "в нюансах обсуждалась и Сирия, Путин и Обама высказывались в пользу продвижения к началу политического урегулирования".

Песков уточнил, что встреча заняла порядка получаса, и, по его оценке, "была достаточно насыщенной".

Также, по словам Пескова, в ходе встречи стороны обсудили реализацию минских договоренностей по Украине, инцидент с Су-24 на турецко-сирийской границе.