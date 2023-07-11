Песков: Продвижение военной инфраструктуры НАТО к России одна из причин нынешней ситуации

В Москве будут внимательно отслеживать происходящее на саммите НАТО в Литве для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности России. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к России - одна из причин нынешней ситуации.

В Москве будут внимательно отслеживать происходящее на саммите НАТО в Литве для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности России. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к России - одна из причин нынешней ситуации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали возможность вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме - очень опасной для европейской безопасности. "Это удел политологов - рассуждать на эту тему. Давайте дождемся решений. Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Это таит в себе очень большие опасности. Те, кто будут принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет", - заявил Песков.

Напомним, сегодня в столице Литвы Вильнюсе начался саммит НАТО.