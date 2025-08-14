Песков: Подписания документов по итогам саммита РФ-США не планируется

О нас

Другие страны
14 августа 2025 г. 18:30
Подписание каких-либо документов по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь", - добавил Песков.

Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya-ABŞ sammitindən sonra heç bir sənədin imzalanması planlaşdırılmır

