Песков: Подписания документов по итогам саммита РФ-США не планируется

Подписание каких-либо документов по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь", - добавил Песков.