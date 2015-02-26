Песков: отношения с Западом наладятся, когда интересы РФ будут уважать

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Ренессанс в отношениях России и Запада наступит, когда интересы России будут уважать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Единственное, чего мы хотим, - чтобы к нашим национальным интересам… подходили с должным уважением. Как только это произойдет, наступит время нового ренессанса в международных отношениях", - заявил Песков в интервью телеканалу CNN.

Отношения России и Запада обострились из-за кризиса на Украине. США, ЕС и другие страны ввели против России санкции, Россия ответила контрмерами. Запад также обвинил Россию во вмешательстве в конфликт на востоке Украины, Россия это категорически отрицает.

"В свете незаконного вооруженной смены власти, вооруженного переворота, который произошел в Киеве год назад, Россия заняла вполне понятную, четкую, твердую и открытую позицию. Как только эта позиция будет принята и понята, я уверен, что мы сможем возобновить наше сотрудничество, которое очень нужно всем нам, чтобы эффективно бороться с вызовами, с которыми мы все сталкиваемся", - заявил Песков, добавив, что Россия не может перейти "красную линию" в соблюдении своих национальных интересов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".