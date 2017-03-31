Песков: Отношения России и США хуже, чем во времена "холодной войны"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Отношения России и США хуже, чем во времена "холодной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы Good Morning America.

Он пояснил, что под недружественными действиями Вашингтона он, в частности, имеет в виду высылку российских дипломатов и меры против собственности России в США, принятые при предыдущей администрации.

При этом он назвал конфискацию российской собственности в США, подпадавшую под условия дипломатической неприкосновенности, "захватом, невиданным в международной дипломатической практике в течение многих десятилетий и идущим вразрез с международным правом".