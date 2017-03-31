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    Песков: Отношения России и США хуже, чем во времена "холодной войны"

    Конфискация российской собственности в США - это невиданный в международной дипломатической практике захват

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Отношения России и США хуже, чем во времена "холодной войны". 

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы Good Morning America.

    Он пояснил, что под недружественными действиями Вашингтона он, в частности, имеет в виду высылку российских дипломатов и меры против собственности России в США, принятые при предыдущей администрации.

    При этом он назвал конфискацию российской собственности в США, подпадавшую под условия дипломатической неприкосновенности, "захватом, невиданным в международной дипломатической практике в течение многих десятилетий и идущим вразрез с международным правом".

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