Песков: Необходимо внимательно проанализировать "Кремлевский доклад"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Необходимо внимательно проанализировать подготовленный минфином США "Кремлевский доклад". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отказался давать более развернутые комментарии до публикации списка.

«Сначала нужно понять, а потом уже формулировать позицию», - заявил Песков.

Он также добавил, что публикация такого списка наверное потенциально может нанести урон имиджу и реноме указанным в списке предпринимателя и политикам. Подход к списку Песков назвал «обобщенным», так как в нем оказалось почти все высшее руководство России.

К своему собственному попаданию в список Песков относится «индифферентно». Также пресс-секретарь указал, что если внимательно читать документ, то по факту указанные лица отнесены к врагам США.

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.