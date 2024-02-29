О нас

Песков назвал опасными заявления Макрона

Песков назвал опасными заявления Макрона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину, сообщает российское бюро Report.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 13:23
Песков назвал опасными заявления Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину, сообщает российское бюро Report.

"Что касается заявления Макрона, это новый элемент - и это гораздо опаснее", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, прямое направление воинских контингентов в Украину может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям.

"Нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеет должного инстинкта самосохранения. А это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями. Конечно, это все обязывает нас быть начеку", - подытожил Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi