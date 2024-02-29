Песков назвал опасными заявления Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину, сообщает российское бюро Report.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину, сообщает российское бюро Report.

"Что касается заявления Макрона, это новый элемент - и это гораздо опаснее", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, прямое направление воинских контингентов в Украину может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям.

"Нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеет должного инстинкта самосохранения. А это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями. Конечно, это все обязывает нас быть начеку", - подытожил Песков.