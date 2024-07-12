Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

В Кремле назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

В Кремле назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, комментируя оговорку Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с Путиным в качестве президента Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Есть смысл сказать, что мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства. Я имею в виду высказывания в отношении президента Путина".

Представитель Кремля отметил при этом, что это "никак не красит главу американского государства".

"Вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", - добавил Песков.