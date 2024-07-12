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Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина В Кремле назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.
Другие страны
12 июля 2024 г. 14:35
Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

В Кремле назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, комментируя оговорку Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с Путиным в качестве президента Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Есть смысл сказать, что мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства. Я имею в виду высказывания в отношении президента Путина".

Представитель Кремля отметил при этом, что это "никак не красит главу американского государства".

"Вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", - добавил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov Baydenin Putinlə bağlı fikirlərini qəbuledilməz adlandırıb

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