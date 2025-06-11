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Песков: Намерение ЕК снизить цену на нефть не способствует стабилизации энергорынков

Песков: Намерение ЕК снизить цену на нефть не способствует стабилизации энергорынков Намерение Еврокомиссии (ЕК) снизить потолок цен на нефть до $45 за баррель не способствует стабилизации энергорынков.
Другие страны
11 июня 2025 г. 13:44
Песков: Намерение ЕК снизить цену на нефть не способствует стабилизации энергорынков

Намерение Еврокомиссии (ЕК) снизить потолок цен на нефть до $45 за баррель не способствует стабилизации энергорынков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о том, что ЕК предлагает включить в 18-й пакет санкций в отношении РФ снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

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