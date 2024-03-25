Песков: На совещании у Путина обсудят поддержку пострадавших при теракте

Тема поддержки пострадавших будет одной из главных на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном последствиям теракта в "Крокус сити холле".

Тема поддержки пострадавших будет одной из главных на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном последствиям теракта в "Крокус сити холл".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как раз для этого - в том числе и для этого - совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться", - отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе". "В настоящий момент нет таких планов", - прокомментировал Песков вопрос журналистов.