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Песков: На совещании у Путина обсудят поддержку пострадавших при теракте

Песков: На совещании у Путина обсудят поддержку пострадавших при теракте Тема поддержки пострадавших будет одной из главных на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном последствиям теракта в "Крокус сити холле".
Другие страны
25 марта 2024 г. 13:45
Песков: На совещании у Путина обсудят поддержку пострадавших при теракте

Тема поддержки пострадавших будет одной из главных на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном последствиям теракта в "Крокус сити холл".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как раз для этого - в том числе и для этого - совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться", - отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе". "В настоящий момент нет таких планов", - прокомментировал Песков вопрос журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Putinlə görüşdə terror hücumu zərərçəkənlərinə dəstək məsələsi müzakirə olunacaq

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