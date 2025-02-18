Песков: На переговорах в Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа

Некоторые обсуждения о возможной дате встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появятся на встрече делегаций двух стран в Эр-Рияде.

Некоторые обсуждения о возможной дате встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появятся на встрече делегаций двух стран в Эр-Рияде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал он.

Отметим, что российскую сторону представляет глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.