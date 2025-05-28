О нас

Кремль: Москва завершает работу над российским проектом меморандума по урегулированию в Украине

Кремль: Москва завершает работу над российским проектом меморандума по урегулированию в Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.
Другие страны
28 мая 2025 г. 13:56
Кремль: Москва завершает работу над российским проектом меморандума по урегулированию в Украине

Работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Работа на завершающей стадии, скоро этот документ появится", - сказал он.

По его словам, подготовленные Москвой и Киевом проекты меморандумов по мирному урегулированию скоро станут известны, после чего речь пойдет о новом раунде переговоров между сторонами.

Песков добавил, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi