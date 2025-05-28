Кремль: Москва завершает работу над российским проектом меморандума по урегулированию в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.

Работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Работа на завершающей стадии, скоро этот документ появится", - сказал он.

По его словам, подготовленные Москвой и Киевом проекты меморандумов по мирному урегулированию скоро станут известны, после чего речь пойдет о новом раунде переговоров между сторонами.

Песков добавил, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран.