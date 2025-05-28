Кремль: Москва завершает работу над российским проектом меморандума по урегулированию в Украине

Работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Работа на завершающей стадии, скоро этот документ появится", - сказал он.
По его словам, подготовленные Москвой и Киевом проекты меморандумов по мирному урегулированию скоро станут известны, после чего речь пойдет о новом раунде переговоров между сторонами.
Песков добавил, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран.