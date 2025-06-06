Песков: Москва не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска

Песков: Москва не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска

Россия не собирается вмешиваться в перепалку президента США Дональда Трампа с его экс-советником Илоном Маском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать, - заявил представитель Кремля. - Уверены: президент США сам разберется с этой ситуацией".

По его словам, ссора Трампа с Маском "едва ли отвлечет американского лидера от украинского урегулирования".

"Президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел - более или менее важных. У глав государств времени хватает на все", - добавил он.